Engeller Başbakanlık Kupası için aşılacak

Binicilikte Başbakanlık Kupası Engel Atlama Yarışı hafta sonu yapılacak. Yarış para ödüllü olacak

Binicilikte Başbakanlık Kupası Engel Atlama Yarışı hafta sonu Terzioğlu Atlı Spor Kulübünde yapılacak.

İlkay Aslım başkanlığındaki KKTC Binicilik Federasyonunun,7 ve 8 Aralık tarihlerinde Güzelyurt-Kalkanlı köyü yolu üzerinde bulunan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde düzenleyeceği Engel Atlama Yarışları Cumartesi saat 11:00’de başlayacak.İlk gün üç farklı kategoride yapılacak olan yarışlar genç biniciler için düzenlenen 12 yaş altı yarışlar ile başlayacak. Günün ikinci yarışı 70cm. Engel Atlama Yarışı ile devam edecek yarışlar, günün son yarışı ve iki kademeli olan 90cm. Barajlı Yarışı ile organizasyonun ilk günü tamamlanması planlanmaktadır. Pazar günü ise engellerin yüksekliği artacak.Saat 12:00’de başlayacak yarışlarda 110cm Barajlı ve 120cm parkurları yapılacak. Son yarış ise tek engelden oluşan Kudret yarışı olacak.

Yarışın tüm sponsorluğunu MHM İnşaat ve Yatırım Şirketi üstlenirken, yarışlarda ödül kazanan sporculara teşvik amaçlı kupa ile birlikte para ödülü de verilecek.

Ülkemizde bulunan birçok başarılı atı bir arada görebileceğiniz bu organizasyon halka açık olduğunu belirten Binicilik Federasyonu, bu gibi organizasyonların bir amacı da gençleri binicilik sporu ile tanıştırmak olduğunu söyledi.