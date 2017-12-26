Enes Ünal Villarreal'e dönüyor

Sezon ortasında Villarreal'den Levante'ye kiralanan Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor

La Liga'da ilk sezonunu geçiren Enes Ünal, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun izniyle 30 Ocak'ta Levante'ye kiralanmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Villarreal'in ara transferde Enes'i tekrar kadrosuna dahil etme hakkı bulunuyor.

Villarreal Başkanı Fernando Roig ise geçtiğimiz günlerde İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Enes'in geleceğini görüşmek üzere toplanacaklarını belirterek, "Enes Ünal ile ilgili nihai kararı yönetim kurulu verecektir ama ben dönmesinden yanayım." ifadelerini kullanmıştı.