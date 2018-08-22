banner107
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
7 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
168 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
19 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
39 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
49 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
28 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
39 0
Hükümete taş devri göndermesi
Hükümete taş devri göndermesi
74 0
banner82
banner147

En çok kazanan kadın sporcu açıklandı

banner27

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 18,1 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

En çok kazanan kadın sporcu açıklandı
banner137

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

Hamileliği nedeniyle 14 ay kortlardan uzak kalan ve müsabakalardan 62 bin dolar elde edebilen 36 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18,1 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, 13 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, ABD'li tenisçi Sloane Stephens ise 11,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Sekizini tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

Sporcu                     Branş               Kazanç (dolar)
1 Serena Williams Tenis 18,1 milyon
2 Caroline Wozniacki Tenis 13 milyon
3 Sloane Stephens Tenis 11,2 milyon
4 Garbine Muguruza Tenis 11 milyon
5 Maria Sharapova Tenis 10,5 milyon
6 Venus Williams Tenis 10,2 milyon
7 PV Sindhu Badminton 8,5 milyon
8 Simona Halep Tenis 7,7 milyon
9 Danica Patrick Motor sporları 7,5 milyon
10 Angelique Kerber Tenis 7 milyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.