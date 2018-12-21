Emre, Türkiye’de başarıya kulaç atıyor

Emre Ersoy, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda KKTC rekorlarını kırarken, 2 dalda Türkiye dördüncüsü oldu

Hasan İLKER

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 20-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın 2. gününde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu kadrosunda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Emre Ersoy 100 m serbest yarışında 00:55.20'lik derecesiyle Türkiye 4. oldu. Emre ayrıca KKTC 14-15-16 yaş rekorlarının da sahibi oldu.

Emre şampiyonanın 2. gün akşam seansında ise 50 m Serbest yarışında yüzdüğü 00:25.62'lik derecesiyle yine Türkiye 4.sü oldu.