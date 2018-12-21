banner237
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
1 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
121 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
12 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
9 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
32 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
123 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
19 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
24 0
banner82

Emre, Türkiye’de başarıya kulaç atıyor

banner27

Emre Ersoy, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda KKTC rekorlarını kırarken, 2 dalda Türkiye dördüncüsü oldu

banner210
Emre, Türkiye’de başarıya kulaç atıyor
banner215

Hasan İLKER

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 20-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın 2. gününde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu kadrosunda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Emre Ersoy 100 m serbest yarışında 00:55.20'lik derecesiyle Türkiye 4. oldu. Emre ayrıca KKTC 14-15-16 yaş rekorlarının da sahibi oldu.

Emre şampiyonanın 2. gün akşam seansında ise 50 m Serbest yarışında yüzdüğü 00:25.62'lik derecesiyle yine Türkiye 4.sü oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.