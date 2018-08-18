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Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu

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Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya yıllık 1 milyon 750 bin avro ödeneceğini duyurdu

Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Her bir futbol sezonu için oyuncuya net 1 milyon 750 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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