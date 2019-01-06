Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Ligin ikinci yarısının hazırlıkları için Belek'te çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda, tedavisi süren Emre Akbaba salonda özel olarak çalıştı.

Sahalara dönüş tarihi 4 ile 6 ay arasında olduğu açıklanan Emre Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan Emre, yarın havuz çalışmalarına başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcunun sahalara dönüş tarihi bu tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.