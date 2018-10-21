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Empoli, bir puanı Salih Uçan ile kurtardı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Empoli, Salih Uçan'ın 79. dakikadaki golüyle Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı

Empoli, bir puanı Salih Uçan ile kurtardı
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Salih'i sezon başında Fenerbahçe'den kiralayan Empoli, Serie A'nın 9. haftasında Frosinone'ye konuk oldu.

Frosinone, Silvestre'nin 8. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-0'a getirdi ancak Empoli, Zajc'ın 32 ve Silvestre'nin 48. dakikada attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Ciofani'nin golleriyle bitime 27 dakika kala rakibine 3-2 üstünlük sağladı. 66. dakikada oyuna giren Salih'in 79. dakikada kaydettiği golle maç 3-3 sonuçlandı.

Daha önce Roma'da 7 lig karşılaşmasına çıkan Salih, Empoli formasını giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak Serie A'daki ilk golüne imza attı.

Bu sonuçla Empoli puanını 6'ya, Frosinone de 2'ye çıkardı.

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