Empati maçında buluştular

Lefkoşa Türk Belediye Meclisi üyeleri, KKTC Engelliler Takımı ile empati maçında buluşurken, maç keyifli görüntülere sahne oldu

Lefkoşa Türk Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider konumda bulunan KKTC Engelliler ile empati maçında buluştu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve KKTC Engelliler Antrenörü Hüseyin Dayı’nın da bulunduğu empati maçı keyifli görüntülere sahne oldu.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Melis Üyeleri Mehmet Manavoğlu, Eliz Soyer, Murat Kanatlı, Çelen Çağansoy ve Safiye Özaltıner’in yer aldığı etkinlikte, ülkemizi Türkiye liglerinde başarı ile temsil eden sporcularla karma maç yapıldı.

BAŞKAN HARMANCI: LTB OLARAK DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Burada bir açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Engelliler takımının gösterdiği başarıyı gururla takip ettiklerini, izlediği maçlarda büyük keyif aldığını belirterek, LTB’nin yıllardan beridir verdiği katkıların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ise LTB Başkanı ve Meclis Üyelerine gösterdikleri ilgi nedeni ile teşekkür ederken, hedeflerinin Süper Lig’e yeniden yükselmek olduğunu aktardı.