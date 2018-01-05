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Elmander futbolu bıraktı

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Elmander futbolu bıraktı
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Son olarak İsveç'in Örgryte takımında oynayan 36 yaşındaki Elmander futbolu bıraktığını açıkladı. 

Bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen İsvaçli golcü, kararını Instagram hesabından duyurdu. 

Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacağı iddia edilen Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün benim için kenara çekilip, gelecek nesle yolu açma zamanı geldi. İlk olarak benimle yol boyunca yürüyen aileme, aynı zamanda kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. Yaşadığım bu muhteşem macera için gururlu ve minnet doluyum. Şimdi önüme bakma zamanı'' şeklinde ifadeler kullandı. 

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