Süleyman Halilibrahim, egzersiz ve zihinsel gelişim arasındaki bağa dikkat çekerken, bilimsel verilerin, egzersiz yapan kişilerin bilişsel bozukluk probleminden muzdarip olma ihtimalinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekti

Süleyman HALİLİBRAHİM

Vücut Geliştirme ve Fitness sporcusu ve eğitmeni Süleyman Halilibrahim, egzersiz ve zihinsel gelişim arasındaki bağa dikkat çekti.

Süleyman Halilibrahim, egzersiz ve zihinsel gelişim arasındaki bağ konusundaki örnekli açıklamaları şöyle:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.‘ sözü çok önemlidir.

COVID-19 karantina süresince birçok kişinin rutin egzersiz aktivitesinden uzak kaldığı ve emosyonel olarak bitkin ve negatif hissettiği gözlemlenmiştir.

Zeka, yorgunluk,hafıza problemi,odaklanma sorunu,hareket etme ve egzersiz yapma isteğinde sıkıntı yaşıyorsanız yazımı dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum. Araştırmalar, egzersizlerin nöron aktivitelerini,beyni ve emosyonel durumu olumlu yönde desteklediğini gösteriyor. Cambridge Üniversitesi’nden (İngiltere) araştırmacılar, bir grup fareye egzersiz tekerleğine sınırsız erişim veriyor. Hergün bu tekerlekte 19 km koşuyorlar. Başka bir gruba da egzersiz yaptırılmıyor.

Çalışma sonunda spor yapan farelerin beynindeki, hafıza ve öğrenme için sorumlu hipokampus kısmı iki kat daha fazla hücreye sahip olduğu sonucuna varılıyor. Hafıza testi sonuçlarına göre, spor yapan fareler daha odaklı başarılı bulunuyor.

İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışma, bahçecilikle uğraşan ve hafif egzersiz seviyesine sahip olan yaşlı kişilerin yıllar geçtikçe bilişsel bozukluk probleminden muzdarip olma ihtimalinin yarı yarıya azaldığını bulmuştur. Başka bir çalışmada da yaşı ilerlemiş emekli insanların haftada birkaç kez hafif tempoda yürüyüş yapmaları özellikle dikkat ve hafıza testlerinde daha iyi puan almalarını sağlamıştır. Bu durum elbette sadece yaşlı insanlar için geçerli değildir. Okula düzenli olarak araçla gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih eden çocukların konsantrasyon seviyeleri daha yüksek olma eğilimindedir ve genel olarak sınavlardan daha yüksek puanlar aldıkları gözlemlenmiştir.

Özetle beynin tam olarak %100 işlevselliğinin çözülememesi rağmen yukarda bahsetmiş olduğumuz bazı çalışmalardan çıkan sonuçlar, egzersizlerin kan hücrelerindeki oksijenlenme oranlarını artırdığı ve beyin hücreleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğudur. Bu da düşünmek için gereken enerjiyi sağlamaktadır. Nöronların büyümesini teşvik edebilir ve belki de beynin genel sağlığı için çok önemli olan belirli nörotransmitterlerin iletisini artırabilmektedir. Tüm bu örnekler daha iyi konsantrasyon, ve hafızaya katkıda bulunmaktadır.