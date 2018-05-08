Efseaneler buluştu

Futbolumuzun bir dönemine damga vuran 60’lı ve 70’li yılların yıldız futbolcuları 7 Mayıs Pazartesi akşamı Gönyeli’de kaptan Erbay’ın yeri Le Chateau Romance Restorant’ta buluştu.

Elliye yakın yıldızın katıldığı geceye Lefke’den, Girne’den, Mağusa’dan ve Lefkoşa’dan birçok isim katıldı. Gecede Günay Caymaz, Ali Çetin, Erbay Gönyeli ve Ahmet S. Oktay konuşma yaparak buluşmalarının eski hatıraları yeniden canlandırdığına dikkat çektiler.

Gece de bol bol eski anılar konuşuldu. Bir sonraki buluşmanın Mağusa’da yapılmasına karar veren eski yıldız isimler bundan sonra sürekli buluşma ya karar verdiler. “Birbirimizden haberimiz olsun" sloganı ile ikinci buluşmanın da kararı alındı.