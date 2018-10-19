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Eden Hazard kafaları karıştırdı

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Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Eden Hazard kariyerini Chelsea'de bitirmekten mutlu olacağını söyledi

Eden Hazard kafaları karıştırdı
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Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasından sonra adı sık sık İspanyol ekibi ile anılan ve bir gün Madrid forması giymek istediğini açıkça belirten Chelsea futbolcusu Eden Hazard bu sefer kafaları karıştırdı.

Cumartesi günü oynanacak kritik Manchester United mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Hazard, Londra ekibine olan bağlılığını yineledi.

Sky Sports'a konuşan yıldız oyuncu "Kariyerimi Chelsea'de hiç sorun yaşamadan bitirebilirim. Kulüp ve takımla olan ilişkim son derece iyi. Ailem burada çok mutlu. Bu yüzden İspanya'ya gidip gitmemem sorun değil. Ben taraftarları çok seviyorum, onların da beni sevdiğini düşünüyorum. Gelecekte ne olursa olsun mutlu olacağım." yorumunda bulundu.

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