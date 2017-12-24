Eboue yardım istedi

Transfer döneminde ülkemize gelen ve Türk Ocağı'na transfer olmak üzereyken çıkan sağlık problemlerinden sonra bu transferi gerçekleşmeyen ve ülkemizden ayrılmak zorunda kalan Eboue yardım çağrısı yaptı. İngiltere Premier lig ekiplerinden Arsenal'de ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini bildirdi. Zor günler geçirdiğini ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Eboue, “Tanrı’dan bana yardım etmesini istiyorum. Aklımdaki düşüncelerden kurtulmama sadece o yardım edebilir” ifadelerini kullandı.

Boşanma savaşını kaybeden Eboue, her şeyini eşi Aurelie’ye kaptırırken üç çocuğunu da Haziran ayından bu yana göremiyor. Bu süreçte büyükbabasını kanserden kaybeden Eboue’nin kardeşi N’Dri Serge de bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 3 hafta önce Kuzey Londra’daki evini eşi Aurelie’ye devretmesi gereken Eboue, bunu yapmazsa yine mahkemelik olacak ve kararı hakim verecek.Konuyla ilgili konuşan Eboue, “Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum.” dedi.

Sonuna kadar savaşacağını söyleyen Eboue, “Elbiselerimi ya da sahip olduğum şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu adil değil” şeklinde konuştu.

Eboue, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu eski kulüplerinden kendisine yardım etmelerini istedi. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da YalnızDeğilsinEboue etiketi açılırken Türkiye'nin birçok taraftar grubu futbolcuya destek vermeye başladı.