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Dursun Özbek listesini tanıttı

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Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde listesindeki isimleri tanıttı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek'in listesinde yer aldı.

Dursun Özbek listesini tanıttı
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Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylar tanıtım toplantılarını sürdürüyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek, Kalamış'ta düzenlediği iftarlı toplantıyla listesindeki üyeleri tanıttı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün de Özbek'in listesinde yer alması dikkat çekti. Yapacakları birçok proje olduğunu ve bu projeleri 'Galatasaray 5.0' adı altında yapacakları atılımla gerçekleştireceklerini söyleyen Dursun Özbek, projeleri 5 başlık altında toplayarak üyelere tanıttı.
Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim başlıkları altında toplanan projeler, üyelere her başlık altında ayrıntılı şekilde anlatıldı. Dursun Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini ifade etti.
Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Listesi
Dursun Özbek
Metin Öztürk
Taner Aşkın
İbrahim Ziyal
Osman Kocaman
Niyazi Yelkencioğlu
Nasuhi Sezgin
Rıza Tevfik Morova
Levent Yaz
Ercüment Erdem
Dikran Gülmezgil

Yönetim Kurulu Yedek Listesi
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu  

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