Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu

France Football dergisinin yaptığı listenin zirvesinde Real Madrid var. Türkiye'den sadece Galatasaray listede yer alıyor

Avrupa'nın en önemli futbol dergilerinden France Football, dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı.

Sporcular, kazanılan kupalar, gelir-gider dengesi ve taraftarlar baz alınarak yapılan değerlendirmenin zirvesinde, İspanyol devi Real Madrid var. Eflatun-beyazlıları ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.

Listenin 3'üncü sırasında, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde eski günlerine dönüş sinyalleri veren Manchester United yer aldı.

İlk 10'da ki diğer takımlar; Bayern Münih, Liverpool, Juventus, Paris Saint Germain, Chelsea, Mancheter City ve Arsenal oldu.

İlk 30 takım arasına Türkiye'den tek takım girmeyi başardı. Galatasaray, değerlendirmede kendisine 27'nci sırada yer buldu.

Galatasaray logosu yerine Fenerbahçe logosu

Fransızların Galatasaray'ın logosu yerine Fenerbahçe'nin logosunu kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.