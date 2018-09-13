Dünya Şampiyonu, üçüncü nesil robotlarla geliştiriliyor

Tüm mekanik, elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları YDÜ’de geliştirilen Dünya Şampiyonu YDÜ Robot Futbol Takımı, üçüncü nesil robotlarla geliştiriliyor

Tüm mekanik, elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laburatuvarı’nda geliştirilen Dünya Şampiyonu Robot Futbol Takımı NEUISlanders, 3. nesil robotlarla geliştiriliyor.

2012 yılından itibaren RoboCup Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda yer alan ve bu yıl Haziran ayında Kanada’da Dünya Şampiyonu olan Robot Futbol Takımı’nın dizayn, elektronik tasarım ve gerekli simülasyonlarının yeni nesil robot teknolojisine göre geliştirildiği ve üretime hazır hale getirildiği belirtildi. Daha güçlü motorlar kullanılarak gücü iki katına çıkarılacak olan yeni nesil robotların topa vuran ve topu süren mekanik parçaları da yeniden dizayn edildi. Dört yıldır kullanılan 2. nesil robotlarda gözlemlenen sorunların da giderileceği 3. nesil robotlarda yeniden geliştirilen yapay zeka ile takımın gelecek Dünya Kupası Şampiyonası’nda yine en büyük favorilerinin arasında olacağı ifade edildi.

2. NESİL ROBOTLAR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı’nda mühendisler tarafından 2012 yılında geliştirilen ilk nesil robotlarla oluşan Robot Futbol Takımı NEUIslanders, 2. nesil robotlar ile 2016 yılında Hollanda’da Avrupa 3.’sü ve 2018’de Kanada’da Dünya Şampiyonu oldu. 3. nesil robotların geliştirileceği Robot Futbol Takımı’nın 2. nesil robotları ise Yakın Doğu Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerine bırakılacak. Öğrencilerin üzerinde çalışma yapacağı 2. nesil robotlar, 3. nesil futbol takımı robotlarıyla antrenman maçları yapacaklar.