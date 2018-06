Dünya şampiyonu robotlar YDÜ’de yapıldı

Dünyanın önde gelen üniversitelerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan robotlar ve yapay zeka kodlamaları, YDÜ Araştırma Merkezi’nde yapıldı

Dünya Şampiyonu Robotlar ve Yapay Zeka kodlamaları tamamen Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Merkezi tarafından yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Harvard Üniversitesi & Massachusettes Institue of Technology, Georgia Institute of Technology, Carniege Mellen Üniversitesi, Japonya’dan Toyota National College of Technology, Kanada’dan University of British Colombia ile İran, Tahran, Çin ve Brezilya Devlet Üniversiteleri gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini geride bıraktılar. Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımı (NEUIslanders), bu yıl Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda “Dünya Şampiyonu” oldu.

Dünyanın en prestijli robot futbol turnuvası olarak bilinen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’na katılan Robot Futbol Takımı, 17 takımı geride bırakıp namağlup olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen dünya kupasına katılım hakkı elde eden tek Türk takımı olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, Dünya Kupası’nda oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

2018 yılında Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Dünya Kupasında Amerika Birleşik Devletleri’inin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi & Massachusettes Institue of Technology, Georgia Institute of Technology, Carniege Mellon Üniversitesi, Almanya’dan Baden-Württemberg Cooperate State Üniversitesi, Brezilya’dan Centro Universitario da FEI ve Instituto Militar de Engenharia, Fransa’dan Bordeaux Üniversitesi, Kanada’dan University of British Columbia ile Laval Üniversitesi, Japonya’dan Toyota National College of Technology, İran’dan Tahran Üniversitesi, Çin’den Zheijang Üniversitesi gibi 17 takımdan oluşan rakiplerini namağlup olarak geride bırakan futbolcu robotlar dünya şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Kurulduğu günden itibaren Dünya Robotlararası Futbol Şampiyonasına katılma hakkı elde eden NEUIslanders 2012 Meksika, 2013 Hollanda, 2014 Brezilya, 2015 Çin, 2016 Almanya, ve 2017 Japonya’da düzenlenen Robotlararası Dünya Futbol Kupası’na katıldı. Futbolcu robotlar katıldıkları bu turnuvalarda, 2016 yılında Avrupa 3.sü, 2017 yılında dünya 9.su olma başarısını gösterirken 2018 yılında da Dünya Şampiyonluğu’na ulaştılar.

8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında görevli mühendisler tarafından tasarlanarak üretildi. Her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotlar, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetiliyorlar. Elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zeka sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı yaratıldı.