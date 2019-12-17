Dünya şampiyonları podyuma çıkacak

Dünya-Avrupa-Türkiye-KKTC şampiyonu çocuk fitness şampiyonları, Nev Fitness Gösteri Gecesi’nde podyuma çıkacaklar

Çocuk Fitness Şampiyonları Nev Fitness Gösteri Gecesi’nde podyuma çıkacaklar. Nev Fitnes’in her yıl düzenlediği gece 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dünya-Avrupa-Türkiye-KKTC şampiyonlarının Solo, Duo, Trio ve grup olarak fitness gösterileri sunacakları gece, Golden Tulip Hotel’de 17.00-21.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Nev Fitnes Uluslararası Çocuk Fitnes antrenörü ve hakemi Neval Çelebioğlu Akgürgen; konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “2019 yılı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Nev Fitnes ve ülkemiz adına yarışan ve birçok şampiyonluklara imza atan çocuk fitness millilerimiz, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Nev Fitness Gösteri Gecesi’nde sahneye çıkacaklar.

Çocuklar böylesi müthiş bir gecede zorluk derecesi yüksek birbirinden etkileyici gösterilerini sunabilecek olmalarının haklı gururunu yaşıyorlar. 2012 yılında Nev Fitnes olarak çocuk fitnes branşında faaliyetlerine başladık. Kısa zamanda çocuklarımız velilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte çok büyük bir aile olarak, çok çalıştık.

Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ederek birçok şampiyonluklar elde ettik.” İfadelerini kullandı.