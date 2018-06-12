Dünya Kupası rekoru Matthaeus'ta

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Kupası finallerinde, en çok maç oynama rekoru Alman Lothar Matthaeus'e ait

Matthaeus, dünya kupalarında tam 25 kez forma giyerken, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyanların savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer alırken, Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislav Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan, 2014 Brezilya'ya dek yapılan 20 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu Ülkesi Maç Lothar Matthaeus Almanya 25 Miroslav Klose Almanya 24 Paolo Maldini İtalya 23 Diego Maradona Arjantin 21 Uwe Seeler Almanya 21 Wladyslaw Zmuda Polonya 21 Cafu Brezilya 20 Grezgorz Lato Polonya 20 Philip Lahm Almanya 20 Bastian Schweinsteiger Almanya 20 Ronaldo Brezilya 19 Wolfgang Overath Almanya 19 Karl-Heinz Rummenige Almanya 19 Berti Vogts Almanya 19 Per Mertesacker Almanya 19

3 FUTBOLCU 5'ER KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Dünya kupalarında en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular sıralamasında da Meksikalı Antonio Carbajal ve İtalyan Gianluigi Buffon ile ilk sırada bulunuyor.

Üç futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası finallerinde yer alırken, Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da 4'er Dünya Kupası'nda görev aldı.

Dünya kupalarına en çok katılan futbolcular şunlar: