Dünya Kupası rekoru Matthaeus'ta

Matthaeus, dünya kupalarında tam 25 kez forma giyerken, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyanların savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer alırken, Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislav Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.
1930 Uruguay'dan, 2014 Brezilya'ya dek yapılan 20 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
|
Oyuncu
|
Ülkesi
|
Maç
|
Lothar Matthaeus
|
Almanya
|
25
|
Miroslav Klose
|
Almanya
|
24
|
Paolo Maldini
|
İtalya
|
23
|
Diego Maradona
|
Arjantin
|
21
|
Uwe Seeler
|
Almanya
|
21
|
Wladyslaw Zmuda
|
Polonya
|
21
|
Cafu
|
Brezilya
|
20
|
Grezgorz Lato
|
Polonya
|
20
|
Philip Lahm
|
Almanya
|
20
|
Bastian Schweinsteiger
|
Almanya
|
20
|
Ronaldo
|
Brezilya
|
19
|
Wolfgang Overath
|
Almanya
|
19
|
Karl-Heinz Rummenige
|
Almanya
|
19
|
Berti Vogts
|
Almanya
|
19
|
Per Mertesacker
|
Almanya
|
19
3 FUTBOLCU 5'ER KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI
Dünya kupalarında en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular sıralamasında da Meksikalı Antonio Carbajal ve İtalyan Gianluigi Buffon ile ilk sırada bulunuyor.
Üç futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası finallerinde yer alırken, Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da 4'er Dünya Kupası'nda görev aldı.
Dünya kupalarına en çok katılan futbolcular şunlar:
|
Futbolcu
|
Ülkesi
|
Kupa
|
Tarih
|
Lothar Matthaeus
|
Almanya
|
5
|
1982, 86, 90, 94, 98
|
Antonio Carbajal
|
Meksika
|
5
|
1950, 54, 58, 62, 66
|
Gianluigi Buffon
|
İtalya
|
5
|
1998, 02, 06, 10, 14
|
Diego Maradona
|
Arjantin
|
4
|
1982, 86, 90, 94
|
Pele
|
Brezilya
|
4
|
1958, 62, 66, 70
|
Djalma Santos
|
Brezilya
|
4
|
1954, 58, 62, 66
|
Cafu
|
Brezilya
|
4
|
1994, 98, 02, 06
|
Enzo Schifo
|
Belçika
|
4
|
1986, 90, 94, 98
|
Frankie van der Elst
|
Belçika
|
4
|
1986, 90, 94, 98
|
Rigobert Song
|
Kamerun
|
4
|
1994, 98, 02, 06
|
Thierry Henry
|
Fransa
|
4
|
1998, 02, 06, 10