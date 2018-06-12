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Dünya Kupası rekoru Matthaeus'ta

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Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Kupası finallerinde, en çok maç oynama rekoru Alman Lothar Matthaeus'e ait

Dünya Kupası rekoru Matthaeus'ta
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Matthaeus, dünya kupalarında tam 25 kez forma giyerken, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyanların savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer alırken, Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislav Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan, 2014 Brezilya'ya dek yapılan 20 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu

Ülkesi

Maç

Lothar Matthaeus

Almanya

25

Miroslav Klose

Almanya

24 

Paolo Maldini

İtalya

23

Diego Maradona

Arjantin

21

Uwe Seeler

Almanya

21

Wladyslaw Zmuda

Polonya

21

Cafu

Brezilya

20

Grezgorz Lato

Polonya

20

Philip Lahm

Almanya 

20 

Bastian Schweinsteiger

Almanya

20 

Ronaldo

Brezilya

19

Wolfgang Overath

Almanya

19

Karl-Heinz Rummenige

Almanya

19

Berti Vogts 

Almanya

19

Per Mertesacker

Almanya

19

3 FUTBOLCU 5'ER KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Dünya kupalarında en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular sıralamasında da Meksikalı Antonio Carbajal ve İtalyan Gianluigi Buffon ile ilk sırada bulunuyor.

Üç futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası finallerinde yer alırken, Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da 4'er Dünya Kupası'nda görev aldı.

Dünya kupalarına en çok katılan futbolcular şunlar:

Futbolcu

Ülkesi

Kupa

Tarih

Lothar Matthaeus

Almanya

5

1982, 86, 90, 94, 98

Antonio Carbajal

Meksika

5

1950, 54, 58, 62, 66

Gianluigi Buffon

    İtalya

5

1998, 02, 06, 10, 14

Diego Maradona

Arjantin

4

1982, 86, 90, 94

Pele

Brezilya

4

1958, 62, 66, 70

Djalma Santos

Brezilya

4

1954, 58, 62, 66

Cafu

Brezilya

4

1994, 98, 02, 06

Enzo Schifo

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Frankie van der Elst

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Rigobert Song

Kamerun

4

1994, 98, 02, 06

Thierry Henry

Fransa

4

1998, 02, 06, 10
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