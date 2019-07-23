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Dumlupınar’dan örnek proje

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Dumlupınar’dan örnek proje
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Yonpaş Dumlupınar kulübü sosyal projeler gerçekleştirmeye devam ederken, “Uygun ilik belki de sensin. Donör ol, hayat kurtar” sloganıyla tükürük verme etkinliği düzenleyecek.

Yonpaş Dumlupınar kulübü ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde Cuma günü 17: 00 – 19:00 saatleri arasında kulüp lokalinde tükürük örnekleri alınacak.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi ile futbolcuların katılacağı etkinliklere taraftarlarını da davet ederken, 18 – 45 yaş arasındaki tüm KKTC kimliğine sahip kişilere, Dünya İlik Bankasına kayıt olmak için davet yaptı.

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