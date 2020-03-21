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Dumlupınar’dan örnek dayanışma

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Yonpaş Dumlupınar kulübü örnek bir dayanışmaya imza atarak, Suriyeli mültecilere yardım kampanyası başlatıp, yardımları İskele’deki mültecilere ulaştırdı

Dumlupınar’dan örnek dayanışma

Yonpaş Dumlupınar kulübü örnek bir dayanışmaya imza atarak, dün sabah devrilmek üzere iken sahil güvenlik ekiplerimizce kurtarılan Suriyeli mültecilere yardım kampanyası başlatarak, birçok ihtiyaç malzemesinin toplanmasını sağladı.

Yonpaş Dumlupınar kulübünden “Acil Durum” çağrısıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımlar İskele’deki mültecilere ulaştırlırken, kulüpten de şu açıklama yapıldı:

“Rum tarafına geçiş yapmaya çalışan bir mülteci teknesi (Suriyeli) alabora oldu.175 kişi denizden kurtarıldı. Bu insanlar şu an İskele Kapalı Spor Salonu'nda bulunuyorlar.Aralarında 5-6 aylık bebekler de, 1-2 yaşlarında çocuklar da vardır.

Şu an bebek bezi (2 aylık bebek de var aralarında), ateş düşürücü (calpol vs.), bebek sütü, bebek bisküvisi, biberon lazımdır. Ulaştırılmasını istediğiniz yardımları Dumlupınar Lokali önüne bırakırsanız, sizler adına İskele'ye ulaştırıyoruz.

Yaptığımız çağrı üzerine çok yoğun şekilde getirilen yardımlar İskele'ye gönderilmiştir. Elimizden geldiğince yapılan yardım için “Teşekkürler Mağusa, iyi ki varsınız güzel insanlar!”

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