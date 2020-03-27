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Dumlupınar’a malzeme yağdı

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Yonpaş Dumlupınar kulübünün başlattığı çocuklu yoksul ailelere yardım kampanyasına Mağusalılar büyük ilgi gösterdiler

Dumlupınar’a malzeme yağdı

Yonpaş Dumlupınar kulübü, geçtiğimiz hafta mülteciler için düzenlediği yardım kampanyası sonrasında örnek bir dayanışmaya daha imza atarken, yardım kampanyası başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor günler geçiren çocuklu yoksul ailelere yardım kampanyası başlatan Yonpaş Dumlupınar kulübü kampanya ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yardım toplama 30 Mart Pazartesi gününe değin her gün 10:00 - 14:00 saatleri arasında lokalimiz önüne bırakılarak devam edecek.

Getirilen ürünler görevlimiz tarafından dezenfekte edilip öyle poşetlenerek, her türlü sağlık önlemine maksimum özen gösteriliyor.İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte ‘Çocuklu Ailelere Yardım’ amacıyla başlattığımız yardım kampanyasının ilk gününde destek veren herkese teşekkürederiz.Yardım kampanyamız, şu ürünleri gönderebilirsiniz:

-Bebek maması
-Bebek bezi
-Süt
-Sudocrem
-Islak mendil

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