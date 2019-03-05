Dumlupınar, kadınları futbolda buluşturacak

Yonpaş Dumlupınar Kadın Akademi tarafından organize edilen Dünya Kadınlar Günü etkinliği 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

“Kadın İsterse Turnuvası”, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak. Turnuvaya, Dumlupınar Kadınlar, Geçitkale Kadın Takımı, İran Futsal Kadın Takımı, DTSK Anneler, Mağusa Akademi Kadın Takımı turnuvaya katılacaklar. MGA Halı Sahalarında sabah 10:00’da başlaycak olan turnuva, akşam saat 18:00’e kadar devam edecek.

Turnuva sonunda katılan tüm takımlara, organizatörler tarafından sertifika ve karanfil ile birlikte çeşitli hediye kuponları dağıtılacak.