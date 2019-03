Dostluk maçını liderler de izleyecek

Nea Salamina ile Mağusa Türk Gücü arasında 19 Mart’ta Pile’de yapılacak dostluk maçını liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis de izleyecek

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 19 Mart’ta Nea Salamina ile Mağusa Türk Gücü arasında Pile’de yapılacak dostluk maçını izleyecekler.

Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları geçen yıl Stelios Vakfı tarafından dostluk maçı düzenleme etkinliklerinden dolayı ödüllendirilmişti. “Peace and Sport” ve “Stelios Philanthropic Foundation” un organize ettiği ve Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Ofisi ile Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliğinin destek verdikleri dostluk maçına, iki toplum lideri, Stelios Hacıyoannu, “Peace and Sport” Başkanı Joel Bouzou, “Peace and Sport” başkan yardımcısı ve futbolcu Didier Drogba, “Peace and Sport” Örgütü “Barış Şampiyonu” uluslararası karate şampiyonu Laurence Ficher katılacak.

Etkinlik, 19 Mart Salı günü saat 10.00’da Pile Sahasında, köyün Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ilkokullarında eğitim gören çocukların oynadığı futbol karşılaşması ile başlayacak.

Ardından ise Nea Salamina ile Mağusa Türk Gücü arasında dostluk maçı oynanacak. İlk yarı iki takım, normal bir şekilde maç yapacaklar. İkinci yarıda ise takımların 11’i karma olacak. Maçın iki devresi de 45 dakika yerine 30’ar dakika oynanacak.