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Dostluk derbisinde saha ringe döndü

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TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Aydınspor 1923 arasında oynanan hazırlık maçında istenmeyen olaylar yaşandı

Dostluk derbisinde saha ringe döndü
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Yıllar sonra bu sezon başında dostluk mesajları veren ve özel karşılaşmayla dostluklarını pekiştirmek isteyen iki kulübün futbolcuları sahayı ringe çevirdi. Nazilli Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki maçın 59'uncu dakikasında ortalık karıştı. Nazilli Belediyesporlu Mazlum ve Aydınsporlu Ufukcan arasında yaşanan ikili mücadele sonucunda tartışma çıktı. Ufukcan'ın Mazlum'a yumruk atmasının ardından araya giren Onur Karakabak, kafa darbesiyle yerde kaldı. Onur'un burnu kanarken, iki takım futbolcuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kavgayı ayırmak için sahaya giren Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz'un da yumruk darbeleriyle yerde kaldığı görüldü. Yöneticiler ve çevik kuvvet ekiplerinin gayretiyle futbolcular arasında yaşanan kavga son buldu. Karşılaşma ise yarıda kaldı. Aydınspor 1923 kafilesi Nazilli'den geniş güvenlik önlemleri altında Aydın'a gitti. Ahmet Yavuz yaptığı açıklamada, "Yaşananlar terbiyesizlikten başka bir şey değil" dedi. İki kulübün başkanı ise centilmenlik mesajları verdi. Kavga sonrasında bir raya gelen Aydınspor Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan ve Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, "Dostluğumuza kimse gölge düşüremez. Kardeşlik bu kavgalarla bitmez" açıklamasını yaptı.

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