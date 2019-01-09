Dostluk buluşması, CMC Golf Kulübü’nün

Golfta dostluk buluşması gerçekleştirilirken, CMC Golf Kulübü, Güney Kıbrıs kulübü Ayios Nikolaos’a karşı galibiyet elde etti

CMC Golf Kulübü Takımı, 6 Ocak Pazar gün özel bir turnuva maçı gerçekleştirdi. Mağusa yanındaki İngiliz Üsleri Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ayios Nikolaos Golf Kulübü ile CMC Golf Kulübü arasında yapılan maçlardan, CMC Golf Kulübü galip ayrıldı.

Toplam sonuçlar itibarı ile CMC Golf Kulübü 8.5 Ayios Nikolaos ise 7.5 puan alırken, kazanan CMC Golf Kulübü oldu. Çiftler Matchplay 3/4 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan oyun zaman zaman şiddetli rüzgarlı,, zaman zaman yağmurlu ve zaman zaman da güneşli bir havada gerçekleşti. İlk raundu CMC’de gerçekleşen maçta CMC 4.5-1.5 galip gelmişti. 6 Ocak Pazar gün oynanan maçlarda Ayios Nikolaos 5-3 galip gelse de genel toplamda 7.5-6.5 CMC Galip gelmiş oldu. Turnuva sonrası kaptanların konuşmaları ve plaket takdimi yapıldı ve ardından birlikte yemek yendi.