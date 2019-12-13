Dörtyol’un 10 numarası Tatar

Başbakan Tatar, Dörtyol Spor Kulübü yöneticilerini kabul ederken, Ersin Tatar’a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Dörtyol forması hediye edildi

Başbakan Ersin Tatar, Dörtyol Spor Kulübü Eş Başkanı Murat Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, bir süre görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Çalışkan, kulübün çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Başbakanın kendilerini kabul etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar da KKTC'ye uygulanan ambargolara rağmen kulüp yöneticilerinin birşeyler yapabilmek için uğraş vermelerinin takdir edici olduğunu söyleyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabul sonunda Başbakan Tatar'a kulüp yöneticileri tarafından kulübün forması takdim edildi.

Başbakan Tatar'a UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda da eşlik etti.