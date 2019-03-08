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Dörtyol’dan örnek davranış

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Dörtyol, düzenlediği geceden elde ettiği gelirin 500 TL’sini, lösemi tedavisi gören Yenicami Akademi futbolcusu Demir Müezzinler’in tedavisine bağışladı

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Dörtyol’dan örnek davranış
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol, düzenlediği rakı gecesinden elde ettiği gelirin 500 TL’sini, lösemi tedavisi gören Yenicami Akademi futbolcusu Demir Müezzinler’in tedavisine bağışladı.

Bu arada BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonlukta iki iddialı 2 takım Vadili ile Dörtyol Cumartesi günü 14 Ağustos Stadında karşılaşacaklar.

Saat 14:30’da başlayacak olan maç öncesinde Dörtyol asbaşkanı Necip Fidan açıklamalarda bulundu. Necip Fidan’ın açıklaması şöyle:

“Dörtyol olarak hedefimizi son maça kadar kovalayacağız. Bu yolda önümüzdeki engelleri aşarak ilerleyeceğiz. Bu engellerden biri de bu hafta deplasmanda oynayacağımız Vadili maçıdır. Bire bir rakibimizi mağlup ederek yolumuza devam etmek için taraftarlarımızın da deplasmanda bizi desteklemelerini istiyoruz.”

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