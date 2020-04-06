Dörtyol’da kan bağışı kampanyasına büyük ilgi

Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol Spor Kulübü yönetim kurulu,Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde örnek bir organizasyon gerçekleştirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ülkemizde kan ihtiyacının artmasını değerlendiren Dörtyol Spor Kulübü yönetimi, kan bağışı kampanyası organize etti. Dün 10.00-16.00 saatleri arasında Dörtyol köy meydanında Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneğitarafından kan alımı gerçekleştirilecek.
Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetici Necip Fidan, yetkililerin kendilerie Dörtyol’dakikampanyanın Mağusa’daki katlımı geride bıraktığını söylediklerini açıklarlarken, kampanyayı da uzatmayı kararlaştırdıklarını açıkladılar.
Bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yine Dörtyol köy meydanında Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği tarafından kan alımı gerçekleştirilecek.