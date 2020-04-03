Dörtyol Spor Kulübünden örnek organizasyon

Dörtyol Spor Kulübü yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde kan bağışı kampanyası organize etti

Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol Spor Kulübü yönetim kurulu,Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde örnek bir organizasyon gerçekleştirecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ülkemizde kan ihtiyacının artmasını değerlendiren Dörtyol Spor Kulübü yönetimi, kan bağışı kampanyası organize etti.

Kulüpten yapılan açıklamada kan bağışı kampanyası ile ilgili şunlar yazıldı:

“6 Nisan 2020 tarihinde (Pazartesi) 10.00-16.00 saatleri arasında Dörtyol köy meydanında Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneğitarafından kan alımı gerçekleştirilecek. Kan vermek için sorunu olmayan tüm halkımızı kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ederiz. Unutmayalım bir ünite kan hayat kurtarır.”