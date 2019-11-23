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Dörtyol'da dostluk rüzgarı

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Dörtyol'da dostluk rüzgarı

İbrahim DALOĞLU

Gerilimli bir maç olması beklenen Dörtyol - Girne Halk Evi maçı öncesinde ve sonrasında dostluk, kardeşlik ve barış rüzgarı esti.

Gerek ev sahibi Dörtyol futbolcuları ve taraftarlarının gerekse de konuk Girne Halk Evi futbolcularının maç boyunca centilmence mücadelesi dikkatlerden kaçmadı.

Girne Halk Evi’nin Kıbrıslı Rum kalecisi Athos maça kaptan olarak çıkarken, seremonide Athos, Dörtyol kaptanı Can ve hakemler omuz omuza objektiflere poz verdiler. Girne Halk Evi futbolcularının Dörtyol tribünlerine karanfil vermeleri de alkış topladı.

Athos’a maç sonunda Dörtyol asbaşkanı  Murat Çalışkan tarafından karanfil verilerek tebrik edildi.

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