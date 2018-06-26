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Dortmund’tan Abdou Diallo ile 5 yıllık sözleşme

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Mainz 05 takımından 22 yaşındaki Fransız oyuncu Abdou Diallo'yu transfer etti

Dortmund’tan Abdou Diallo ile 5 yıllık sözleşme
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un, savunma oyuncusu Diallo ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dortmund Kulübünün sportif direktörü Michael Zorc, genç futbolcunun güçlü ve zeki bir oyuncu olduğunu belirterek, Diallo'nun çok yönlü ve büyük potansiyele sahip olmasının kendilerinin ilgisini çektiğini kaydetti.

Diallo da, Mainz 05 ile Bundesliga'yı tanıdıktan sonra Borussia Dortmund gibi büyük bir kulüpte kendisini kanıtlamaya çalışacağını belirterek, sarı-siyahlı kulübün hedeflerine ulaşması için katkı vermek istediğini ifade etti.

Fransa 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giyen Diallo, geçen sezon Bundesliga'da Mainz 05 formasıyla 27 maçta görev yaptı.

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