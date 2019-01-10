Dört büyüklerin borçları tavan yaptı

UEFA tarafından, kulüplerin mali yapısını düzenlemek için 2011 yılında hayata geçirilen Finansal Fair Play (FFP), Türk takımlarının özellikle de "Dört Büyüklerin" borçlarının artmasını engelleyemedi

Futbolda "Dört Büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, FFP'ye karşı en çok imtihan veren Türk kulüpleri oldu.

Hali hazırda bu 4 büyük kulübün de UEFA'yla FFP anlaşmaları ve görüşmeleri devam ederken, cezaların uygulanmaya başladığı 2012 yılından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borçlarının yaklaşık yüzde 380 artması dikkati çekti.

"Dört Büyüklerin" 2012 yılında açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 yılı itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükseldi ve bu kulüplerin toplam borcu 7 milyar 834 milyon lira arttı.

EN FAZLA CEZA TÜRK KULÜPLERİNE

UEFA, FFP kapsamında en fazla cezayı Türk kulüplerine kesiyor.

FFP kuralları kapsamında şimdiye kadar Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere 5 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.

FFP'den ve mali kriterler kapsamında Beşiktaş ile Galatasaray, Avrupa kupalarına katılamama cezası alırken, "Dört Büyükler"in mali durumlarını düzeltmeleri için yaptığı anlaşmalar sürüyor.

Beşiktaş, 2015 yılında yaptığı UEFA anlaşmasının son sezonuna girdi. Beşiktaş'ın durumu sezon sonu UEFA tarafından yeniden değerlendirilecek.

Trabzonspor da UEFA ile 2016 yılında FFP anlaşmasına gitti. Trabzonspor'un anlaşma kurallarını kısmen yerine getirmesi nedeniyle Avrupa'ya bildirdiği futbolcu sayısındaki kısıtlaması sürüyor. Bordo-mavililerin bu sezon sonuna kadar inceleme ve anlaşma şartları devam edecek.

EN SIKINTILI FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Fenerbahçe, UEFA'yla 2015-2016 sezonundan itibaren başlayan ve 2019-2020'de sona erecek FFP anlaşmasının zorlukların yaşıyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yakın zamanda yaptığı açıklamada, şu anki mali durumlarıyla FFP kurallarına uymalarının zor olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin UEFA'yla 31 Ocak'ta yapacağı toplantı, geleceği adına da oldukça önem arz ediyor.

Galatasaray ise 3 Haziran 2018'de UEFA'yla anlaşmaya gitti. Para ve Avrupa kupalarında futbolcu sayısı kısıtlaması cezası alan Galatasaray'ın denetimi 2021-2022 sezonu sonuna kadar devam ediyor.