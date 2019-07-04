Dopingle Mücadele Kurulu görevine başladı

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, Başbakan Ersin Tatar tarafından resmen atanarak görevine başladı.

Dr. Nevzat Denerel, Dr. Hikmet Yücel, Sertaç Bozatlı, Ahmet Pehlivan ve Emine Ömerağa’dan oluşan Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, üç yıl boyunca görevde kalacak.

Faaliyetlerine başlayan kurul üyeleri, dün Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde, spor federasyonu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu’nun amacı ve çalışmalarıyla ilgili spor federasyonları bilgilendirildi. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümüyle imzalanan protokol ve bu protokolün içeriğiyle ilgili bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.

Ülke sporunda her branşta önümüzdeki günlerden itibaren, dopingle mücadelenin hız kazanacağı vurgulandı.