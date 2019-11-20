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Dopinge geçit yok

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Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu olağan toplantısını Atatürk Spor Kompleksi Eğitim Merkezi’ndeki ofisinde gerçekleştirirken, 7 numune negatif çıktı. 8 numune daha tahlile gönderildi

Dopinge geçit yok

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu olağan toplantısını önceki gün Atatürk Spor Kompleksi Eğitim Merkezi’ndeki ofisinde gerçekleştirdi.

Spor Hekimliği Uzmanı Dr.NevzadDenerel başkanlığındaki Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, başkan yardımcısı Spor Hekimliği Uzmanı Hikmet Yücel, Emine Ömerağa, Sertaç Bozatlı ve Ahmet Pehlivan’ın katılımı ile yaptığı toplantıda geçtiğimiz ay Ankara’ya gönderilen doping numunelerinden gelen raporu ve son alınan numunelere yapılacak işlemleri değerlendirdi. Kendi tüzüğü ve özerk yapısı ile faaliyetlerini sürdüren Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Eylül-Ekim ayı içerisindeki 3 organizasyondan alınan 7 doping numunesini Ankara’daki Hacettepe Doping Kontrol Merkezi’ne elden teslim etmişti.Bu numunelerin raporları ülkemize ulaştı. 7 doping numunesinin sonucu da negatif çıkarken, Ekim-Kasım ayları içerisinde 2 futbol, 1 hentbol ve 1 de voleybol olmak üzere 4 ayrı organizasyondan toplam 8 doping numunesi daha aldı.

Son alınan 8 doping numunesini de Ankara Hacettepe Doping Kontrol Merkezi’ne elden teslim edecek olan Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, önümüzdeki süreçte de tüm federasyonlardan doping numunesi almaya devam edecek.

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri tüm federasyonları, kulüpleri ve sporcuları daha bilinçli davranmaya çağırdı.

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