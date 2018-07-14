Doğukan rekora doymuyor

Hasan İLKER

Türkiye Yüzme Federasyonunun 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Turkcell 13 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmelerine katılan Federasyon karmamız yüzücüleri başarıları ile dikkat çekiyor.

Takımda yer alan Doğukan Ulaç ilk gün yarışlarında 1500 m Serbest Müsabakası’nda 15:52.74'lük derecesiyle Açık Yaş Türkiye üçüncüsü olurken, şampiyonanın üçüncü gününde ise 800 m Serbest Yarışı’nda 08:15.28'lik derecesiyle yeni KKTC rekorunun sahibi oldu.