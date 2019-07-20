Doğukan, Boğaz’ı test etti

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesinde yüzücüler Marcos Diaz, Ion Lazerenko Tiron, Hilal Zeyneb Saraç ve yüzücümüz, son şampiyon Doğukan Ulaç Show Swim etkinliği ile Boğaz’ı test ettiler.
Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç, 59 ülkeden 2400 kişinin katılacağı 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kulaç atacak. Bugün saat 10:00 'da düzenlenecek yarışta, 2018 Yılı Boğaziçi Yüzme Yarışı şampiyonu yüzücümüz Doğukan Ulaç, Kanlıcadan Kuruçeşme’ye yüzülecek olan 6.5 km lik yarışta birinciliği hedefleyecek.