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Doğru Oyna

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Triatlon Sporcularına “Yasaklı Maddeler ve Dopingle Mücadele” konu başlığı altında seminer verilirken, “Doğru Oyna” sloganı doğrultusunda mücadele etmeleri istendi

Doğru Oyna

KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu “Triatlon Sporcularına Yasaklı Maddeler ve Dopingle Mücadele” konu başlığı altında seminer verildi.

Spor müsabakalarında doping kullanımının önlenmesi için dopingle mücadeleyi yürütmekle görevli ve yetkili KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu adına BADNAG (Bağımsız Doping Numunesi Alma Görevlisi) Ahmet Pehlivan’ın verdiği seminere triatlon sporcuları büyük ilgi gösterdi. Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen seminerde KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri Ahmet Pehlivan ve Sertaç Bozatlı, triatlon sporcularına yönelik başlatılan bu seminerin diğer spor branşlarındaki sporculara yönelik de gerçekleşeceğini söyledi.

Seminerde sporcuların bedensel sağlığının ve zihinsel bütünlüğünün korunması amacıyla Dünya Anti Doping Ajansı (WAFA) önderliğinde sürdürülen mücadele ve yaptırımlardan örnekler sunularak, sporcuların fair play ruhu ile “Doğru Oyna” sloganı doğrultusunda mücadele etmeleri belirtildi. Seminer sonrası katılımcılara sertifika verildi.

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