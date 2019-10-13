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Doğan’ın anlamlı galibiyeti

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Doğan’ın anlamlı galibiyeti
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K-PET Süper Ligin şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü mağlup ederken galibiyet dün ölüm yıl dönümü olan merhum başkan Turgut Esendağlı ile geçtiğimiz hafta vefat eden Cengiz Eminoğlu’na (Cengo) armağan edildi.

Doğan Türk Birliği maça Turgut Esendağlı anısına açılan pankartla çıkarken, stada küçük yaşta aramızdan ayrılan Doğan Türk Birliği Akademi futbolcusu Cengiz’in resmi asıldı. Doğan futbolcuları maç sonunda Cengiz’in resminin önüne gidip, galibiyeti ona armağan ettiler.

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