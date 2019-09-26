Dizdarlı'dan Taksim Sahası tepkisi

Çetinkaya kulüp başkanı Bülent Dizdarlı, Cyprus Rally kapsamında Taksim Sahasına Çetinkaya'dan izin alınmadan reklam panoları dizilmesine tepki gösterdi.

Konu ile ilgili olarak Bülent Dizdarlı'nın açıklamaları şöyle:

"Burası Taksim Sahası. Çetınkaya mülkü olan bu yere kimseden izin alınmadan girilmiş kimseye sorulmadan reklam panoları dizilmiştir. Yani demek istiyorlar ki "Bu ülkede biz istediğimizi yapar sizin bahçenizi evinizi istediğiniz gibi kullanabiliriz." O zaman o gün ne olacaksa sorumluluk da bunu söyleyenlere ait olacaktır.