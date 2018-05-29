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Direkçi birinciliğe indi

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Yamaç Paraşüt Hedef Ligi 2. etabı KKTC’de düzenlenirken, takım olarak birinci olan KKTC Hava Sporları Federasyonu’ndan Cemal Direkçi ferdi klasmanda birinci oldu

Direkçi birinciliğe indi
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Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. Etabı, Türk Hava Kurumunun (THK) gözetim ve koordinesinde KKTC’de düzenlendi.

Gerçekleştirilen yarışmaya KKTC Hava Sporları Federasyonu ev sahipliği yaptı. THK'dan yapılan açıklamaya göre, ferdi klasmanda birinciliği KKTC Hava Sporları Federasyonundan Cemal Direkçi elde etti. THK'dan Ali Zaimoğlu ikinci, KKTC Hava Sporları Federasyonundan Umut Akçıl üçüncü sırada yer aldı.
Takım klasmanda ise KKTC Hava Sporları Federasyonu birinci, Adana Sportif Havacılık Kulübü ikinci, THK üçüncü oldu. İlk ayağı Alanya'da yapılan yarışmanın diğer etapları Erzincan, Rize ve Eskişehir İnönü'de gerçekleştirilecek.

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