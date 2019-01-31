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Dilekkaya’da, Etkili İletişim ve İnsan Tanıma semineri düzenlendi

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Dilekkaya’da, Etkili İletişim ve İnsan Tanıma semineri düzenlendi
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Dilekkaya Spor Kulübü’nün alt yapı okulu olan Dilekkaya Akademi, Ahmet Topuz’un antrenörlüğünde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bilimsel eğitimler de çalışmaların içerisinde yer alıyor.

Dilekkaya Akademi olarak, veliler ve çocuklara yönelik; “Etkili İletişim ve İnsan Tanıma” konulu bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitimler, 7 - 12 yaş arası çocuklara ve ailelere yönelik, alanında uzman, eski ABD Başkanı Obama’nın raportörü, NOBEL adayı, İsviçre’de yılın adamı seçilen Riccon İlhan Doğan tarafından verildi. Dilekkaya İlkokulunda 2 seansta gerçekleştirilen eğitim ücretsiz gerçekleştirildi.

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