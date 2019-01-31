Dilekkaya’da, Etkili İletişim ve İnsan Tanıma semineri düzenlendi

Dilekkaya Spor Kulübü’nün alt yapı okulu olan Dilekkaya Akademi, Ahmet Topuz’un antrenörlüğünde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bilimsel eğitimler de çalışmaların içerisinde yer alıyor.

Dilekkaya Akademi olarak, veliler ve çocuklara yönelik; “Etkili İletişim ve İnsan Tanıma” konulu bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitimler, 7 - 12 yaş arası çocuklara ve ailelere yönelik, alanında uzman, eski ABD Başkanı Obama’nın raportörü, NOBEL adayı, İsviçre’de yılın adamı seçilen Riccon İlhan Doğan tarafından verildi. Dilekkaya İlkokulunda 2 seansta gerçekleştirilen eğitim ücretsiz gerçekleştirildi.