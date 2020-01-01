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Dikmen İlkokulunda saha mutluluğu

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Sporda başarılarıyla dikkat çeken Dikmen İlkokulu’nda yıllarca sorun olan basketbol sahasının zemininin yenilenmesi için çalışmalar başladı

Dikmen İlkokulunda saha mutluluğu

Ülkemiz okulları birçok imkansızlık içerisinde eğitim – öğretim faaliyetlerini yürütürken, sporda başarılarıyla dikkat çeken Dikmen İlkokulu da yıllarca basketbol sahasının eski oluşu nedeniyle mağduriyet yaşamıştı.

Dikmen İlkokulunun bu önemli eksiğinin giderilmesi için çalışmalar başlatılırken, okul öğretmeni Nusret Sırdar, başlatılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“5 yıldır İlkokullar arası Basketbol müsabakalarında kazanmış olduğumuz 2 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük sonucunda yapılmasını çok istediğimiz okul basketbol sahamızın zemininin yenilenmesi için çalışmalar başladı.

Aslında bu başarılar kazanıldığı için değil bu saha okulumuz için bir ihtiyaçtı. İçimde ayrı bir mutluluk oluştu. Çünkü bu çocukların da güzel bir zeminde Beden Eğitimi dersi yapmaya ve basketbol oynamaya hakları vardır.”

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