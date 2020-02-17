Dijital Basın Ligi heyecanı sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde düzenlediği FIFA 2020 Dijital Basın Ligi devam ediyor.

Telsim tarafından dernek binasında düzenlenerek hizmete açılan ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alan lig mücadelesine dernek üyeleri ve KKTC’de yayın yapan basın kuruluşları mücadele ediyor. Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı. Çekişmeli müsabakalara sahne olan FIFA 2020 Dijital Basın Ligi’nin bu haftaki karşılaşmalarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak yakından takip ederken katılımcılara başarılar diledi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların tamamlanmasının ardından ilk dört içerisinde yer alacak olan isimler KKTC Telsim Genel Müdürlük binasındaki yarı final ve final müsabakalarında yer almaya hak kazanacak.