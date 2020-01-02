Dijital Basın Ligi fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde düzenlenen FIFA 2020 Dijital Basın Ligi maçları bu ay içerisinde başlayacak.

Telsim tarafından dernek binasında düzenlenerek hizmete açılan ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alacak olan lig mücadelesine dernek üyeleri ve KKTC’de yayın yapan basın kuruluşlarının mensuplarından 10 isim başvuru yaptı.

Ligin fikstür çekimi önceki hafta KTSYD merkez binasında Başkan Burhan Gürkan ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından gerçekleştirildi. Lig formatında herkesin birbiri ile yapacağı müsabakaların tamamlanmasının ardından ilk dört içerisinde yer alacak olan isimler Nisan ayında KKTC Telsim Genel Müdürlük binasında yarı final ve final maçları oynanarak organizasyon tamamlanacak. Turnuva fikstürü ile bilgi www.ktsyd.org adresinde bulunabilecek.