Diagne tek başına 6 takımı solladı

Kasımpaşa ligde zirveye oynarken yıldız futbolcu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Senegalli futbolcu bu sezon ligde 16 gol kaydederken sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin attığı toplam golden 2 fazla gol attı

Kasımpaşa ligde zirveye oynarken yıldız futbolcu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Senegalli futbolcu bu sezon ligde 16 gol kaydederken sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin attığı toplam golden 2 fazla gol attı. Sarı-Lacivertliler toplam 14 gol kaydetti. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Slimani 1 golde kalırken Diagne attığı gollerle birçok golcüyü geride bıraktı. Ligde yer alan takımlardan Bursa, Sivas ve Akhisar takım olarak 16 gol atarken Diagne bu golleri tek başına attı. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe dışında Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un toplam gol sayısı Diagne'nin gol sayısına ulaşmadı. Kasımpaşa'da 2 sezondur forma giyen Diagne geçtiğimiz sezon fileleri 12 kez sarsarken bu sezon 14. hafta sonunda 16 gole ulaştı

