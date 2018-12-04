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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Diagne tek başına 6 takımı solladı

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Kasımpaşa ligde zirveye oynarken yıldız futbolcu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Senegalli futbolcu bu sezon ligde 16 gol kaydederken sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin attığı toplam golden 2 fazla gol attı

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Diagne tek başına 6 takımı solladı
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Kasımpaşa ligde zirveye oynarken yıldız futbolcu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Senegalli futbolcu bu sezon ligde 16 gol kaydederken sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin attığı toplam golden 2 fazla gol attı. Sarı-Lacivertliler toplam 14 gol kaydetti. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Slimani 1 golde kalırken Diagne attığı gollerle birçok golcüyü geride bıraktı. Ligde yer alan takımlardan Bursa, Sivas ve Akhisar takım olarak 16 gol atarken Diagne bu golleri tek başına attı. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe dışında Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un toplam gol sayısı Diagne'nin gol sayısına ulaşmadı. Kasımpaşa'da 2 sezondur forma giyen Diagne geçtiğimiz sezon fileleri 12 kez sarsarken bu sezon 14. hafta sonunda 16 gole ulaştı
 

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