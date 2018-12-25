Diagne 10 takımı geride bıraktı

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu. Tüm lig maçlarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ağları 20 kez sarsarak ligdeki 10 takımdan daha fazla gol atma başarısı gösterdi

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, maç başına 2,55 gol ortalamasına ulaşıldı.

Ligde 2018-2019 sezonunun ilk devresinde yapılan 153 maçta 391 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,55 olarak gerçekleşti.

Geçen sezonun ilk yarısında futbolseverler 461 gole tanıklık etmiş, maç başına 3,01 gol ortalaması yakalanmıştı. Son 16 sezonun en gollü ilk yarısı yaşanmıştı.

Bu sezon göze hoş gelen hücum futboluyla futbolseverlerin takdirini kazanan Kasımpaşa, ilk devrenin en fazla gol atan takımı oldu.

Kasımpaşa, 17 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalamasına ulaştı.

LİGİN EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIMI TRABZONSPOR

Süper Lig'in 17 haftalık ilk periyodunda Kasımpaşa'nın ardından en fazla golü Trabzonspor kaydetti.

Ünal Karaman yönetiminde öncelikle hücumu düşünen Trabzonspor, 32 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.

Sezonun ilk yarısını 29 puan ve averajla 2. sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, maç başına 1,88 gol ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE GOL YOLLARINDA ETKİLİ OLAMADI

En fazla gol atan takım sıralamasında Kasımpaşa ve Trabzonspor'u, Galatasaray (30) ile Beşiktaş (28) takip etti.

Aytemiz Alanyaspor (13), Kayserispor (15), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (16) ve Fenerbahçe (16) ise ilk yarının en az golle buluşan takımları oldu.

KASIMPAŞA SAVUNMADA SINIFTA KALDI

Süper Lig'in en golcü ekibi Kasımpaşa, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi.

Zirve mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, kalesinde 28 gol gördü ve son sıradaki Çaykur Rizespor'la birlikte ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri olarak kötü bir istatistiğe de imza attı.

İlk devreyi 4. sırada bitiren Kasımpaşa, 17 maçın sadece üçünü gol yemeden tamamlayabildi.

LİDER SAVUNMASIYLA FARK YARATTI

Üst üste üç sezondur devre arasına lider giren Medipol Başakşehir, 17 haftalık ilk periyotta takım savunmasını açık ara en iyi yapan takım oldu.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Medipol Başakşehir, 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Mert Günok'un kalesini koruduğu Medipol Başakşehir, 10 maçta kalesini gole kapattı.

Medipol Başakşehir'in ardından savunmasıyla Evkur Yeni Malatyaspor öne çıktı. Üçüncü sırada yer alarak en parlak dönemini geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 16 gol gördü.

DİAGNE 10 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu.

Tüm lig maçlarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ağları 20 kez sarsarak gol krallığı yarışında rakiplerine fark attı.

Diagne, aynı zamanda Mario Jardel'i (18) geçerek Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla fileleri havalandıran yabancı futbolcu unvanını elde etti.

Kasımpaşa'nın kaydettiği 37 golün 20'sinde imzası bulunan Diagne, gol sayısında aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı 10 takımı geride bıraktı.

Takımının zirve yarışını sürdürmesinde başrolü oynayan Senegalli milli futbolcunun gol krallığı yarışındaki en yakın takipçisi olan Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega ise ilk devreyi 9 golle tamamladı.