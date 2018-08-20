banner107
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
82 0
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
56 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
409 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
428 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
180 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
275 0
banner82
banner147

Devlet daireleri gün sayıyor

banner27

Devlet daireleri gün sayıyor
banner137

İbrahim Özsoy tarafından her yıl organize edilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kurban Bayramı sonrasında başlayacak.

27 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva için çalışmalarını sürdüren İbrahim Özsoy, turnuvanın sponsoru Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile bir araya gelerek turnuva ile ilgili son değerlendirmeleri yaptı.

Devlet daireleri tarafından büyük ilgi gören turnuva, verilen ödülleri ile de halı saha turnuvalarının en çok ilgi gören turnuvaları arasında yer alıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.