Devlet daireleri gün sayıyor

İbrahim Özsoy tarafından her yıl organize edilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kurban Bayramı sonrasında başlayacak.

27 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva için çalışmalarını sürdüren İbrahim Özsoy, turnuvanın sponsoru Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile bir araya gelerek turnuva ile ilgili son değerlendirmeleri yaptı.

Devlet daireleri tarafından büyük ilgi gören turnuva, verilen ödülleri ile de halı saha turnuvalarının en çok ilgi gören turnuvaları arasında yer alıyor.