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Devlet Daireleri arası turnuvanın hazırlıkları başladı

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27 Ağustos’ta başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2018 hazırlıkları başladı

Devlet Daireleri arası turnuvanın hazırlıkları başladı
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Geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 27 Ağustos 2018 tarihinde başlaması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 1 ayda tamamlanması düşünülen turnuva yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek. Her yıl büyük bir ilgi gören ve yüksek katılımla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası yine Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşecek. Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından büyük ödüller ve sürpriz hediyelerin verildiği turnuvada 2017 yılında KKTC Başbakanlığı şampiyonluk elde etmişti.

15 Ağustos 2018 tarihinde kayıtların tamamlanacağı turnuvanın katılım sayısı ve fikstürünü belirlemek  için müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Katılım yapacak olan devlet dairelerinin yetkili kişisi tarafından  0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşmaları gerekiyor.

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