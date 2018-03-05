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Devler Ligi’nde rövanş zamanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, Salı ve Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak

Devler Ligi’nde rövanş zamanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında 6 Mart Salı ve 7 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

6 Mart Salı: 
22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0)
22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3)


7 Mart: 
22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)

13 Mart: 
22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)
22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart: 
20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)
22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1) 

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